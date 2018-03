Pritet të votohet mocioni për shfuqizimin e vendimit për rritjen e pagave

Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të kthehen në seancë në ora 15:15, për të vazhduar seancën, në të cilën do të votohet mocioni për shfuqizimin e vendimit të Qeverisë me të cilën rriten pagat për kabinetin qeveritarë, gjyqtarët dhe prokurorët.

Pak para se seanca të shkojë në pauzë, u kërkua që LDK dhe VV të takohen për të harmonizuar rekomandimet që duan ta nxjerrin në votim.

Interperlanca e Kryministrit Ramush Haradinaj ka filluar sot në orën 10:00 dhe u zhvillua me pyetje të shumta të deputetëve drejtuar kryeministrit të Kosovës lidhur me vendimin për rritje të pagës së kabinietit qevritar, vendim ky i cili ishte marrë në fund të muajit dhjetor të 2017 ndërsa në fillim të muajit shkurtë është pezullar. / 21Media