Kuvendi i Kosovës sot nga 11:00 mban seancë të jashtëzakonshme, për të shqyrtuar Projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi

Kuvendi i Kosovës sot nga 11:00 mban seancë të jashtëzakonshme, për të shqyrtuar Projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi

Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës në rend dite është votimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi.

Në projektligjin e dërguar nga Qeveria në Kuvend, figurojnë edhe raporti i komisionit shtetëror të udhëhequr nga Shpejtim Bulliqi dhe marrëveshja e nënshkruar mes dy presidentëve, Hashim Thaçi e Filip Vujanoviq.

Për ratifikimin e kësaj Marrëveshjeje, nevojiten 80 vota të deputetëve apo dy të tretat e numrit të tërësishëm të deputetëve të Kuvendit të Kosovës.

Aktualisht, votën kundër e ka paralajmëruar vetëm Lëvizja Vetëvendosje, përderisa subjekti tjetër opozitar, Lidhja Demokratike e Kosovës, pritet që të kërkojë shmangien e votimit për raportin e Komisionit shtetëror, të cilin e konsideron vetëm si një draft të papërfunduar.

Ndërkohë, mbetet dilemë se si do të votojnë deputetët e Listës Serbe, të cilët me përcaktimin e tyre mund të kenë rol vendimtar nëse marrëveshja do të ratifikohet apo jo.

PDK, AAK, Nisma dhe Gjashtë+ kanë njoftuar se do të votojnë për Projektligjin e demarkacionit me marrëveshjen e dy presidentëve,

Ratifikimi i Marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, mbetet kushti i fundit, që i ka vënë Komisioni Evropian Kosovës, në procesin e liberalizimit të vizave. /21Media

Pjesa I.



Pjesa II.