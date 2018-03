Temë diskutimi do të jetë përjashtimi i AKA nga EQAR

Temë diskutimi do të jetë përjashtimi i AKA nga EQAR

Kuvendi i Kosovës sot nga ora 11:00 do të mbajë seancë të jashtëzakonshme me pikën e vetme në rendin e ditës “Debat parlamentar lidhur me Vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë (EQAR) për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit”.

Organizata ndërkombëtare, ‘European Quality Assurance Register for Higher Education’ (EQAR), e ka përjashtuar Agjencinë Kosovare të Akreditimit nga anëtarësia për shkak të shkarkimit të bordit të kësaj agjencie.

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi kishte marrë vendim për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë – KShC), si dhe ushtruesin e detyrës së drejtorit të kësaj Agjencie.

Këtë vendim ministri e ka marrë pas kërkesës së kryeministrit Haradinaj, i cili ka kërkuar edhe fillimin e menjëhershëm të procedurave për zgjedhjen e bordit të ri dhe drejtorin e AKA-së.

Regjistri Evropian i Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lartë ka marrë vendim për përjashtimin e AKA-s duke e arsyetuar se ajo ‘ka humbur aftësinë e vet për të vepruar në mënyrë autonome me vendimin e shkarkimit nga ministri më 25 shtator 2017’./21Media