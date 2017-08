Fiks 19 vjet nga koncerti i pare Live ne Pallat te Koncerteve. Eshte nje rruge shume e gjate. Te arrish diçka a duhet pune? Ta mbash , atehere duhet edhe me shume, pune e force te ngrihesh, te buzeqeshesh edhe kur shpirti mund te te dhembë, te kalosh tranziocione te ndryshme mes rrymash e trendesh muzikore, duhet thjeshte te vazhdosh te duash veten edhe ate qe bën. Do te thote te duash e respektosh ata qe te kane dashur qe ne fillim, te kujdesesh qe ata te te duan po njesoj, e sigurisht te kujdesesh te fitosh fansa te rinj, te nje brezi tjeter qe nuk e di rrugetimin tënd. JU ME KENI PRANUAR KESHTU, ME KETE KOKEN TIME TULLACE QE ATEHERE U DUK E TEPERT, POR JA QE JU ME PRANUAT KESHTU SIÇ ISHA, ME NATYREN TIME SA TE FORTE AQ EDHE TE BRISHTE ( me jane dashur vite e vite qe ju ta zbuloni njeriun qe jam)…PERKUSHTIMI IM NDAJ PASIONIT, BERI QE JU EDHE SOT TE ME MBESHTESNI , ME PRURJE TE REJA OSE JO, JU PRAPE ME KENI DHENE KAQ SHUME. JU FALENDEROJ ME SHPIRT . E nisa kete status ne fillim te falenderoja ju… pastaj u kujtova se kemi edhe nga ata qe mendojne se jane mbi te gjithe . Ju sapo keni nisur punen e duhet shuuuume b..qe ta mbash…. pune pune nate e dite, e mbase shihni pakez drite ( drita ne shpirt vjen kur s’nuk maçoker ne bark). 😁 Kujt i djeg e mban vete, thjeshte shut the fuck up and work . Beje nje here rrugen qe kane bere te tjeret e pastaj do te mesosh respektin ndaj punes . Para nesh, kane ekzistuar te tjere, e packa se nuk e di jeten e tyre, e di qe jane lodhur qe te bejne publikun per vete, prandaj i repspektoj, edhe ata qe mbase sot te rinjte as kane degjuar…gjithmone kujtohu se koha iken, ti do te behesh 30-40-50 etj etj. Nese do te lesh gjurmen tende, thjeshte ndertoje me themele te forta, sepse vjen dallga e ta fshin.

Aug 4, 2017