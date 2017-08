Zeka e fajësoi VV-në

Koalicioni LAA dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë fajësuar koalicionin PAN për mos formimin e institucioneve të vendit dhe për bllokim të Kuvendit, ndërsa deputeti i NISMA për Kosovën, Milaim Zeka për bllokim të punës së Kuvendit ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje.

Para fillimit të vazhdimit të seancës konstituive të Kuvendit, deputeti i NISMA për Kosovën, Milaim Zeka, paralajmëroi se fatkeqësisht edhe kjo seancë do të përsëritet sikur ajo e javës së kaluar dhe se krejt kjo bllokadë sipas tij, po ndodh për shkak të Lëvizjes Vetëvendosje, e cila nuk mori pjesë në mbledhjen konsultative të partive politike të mërkurën. Ai ka thënë se koalicioni PAN i ka numrat për formimin e Qeverisë, ndërsa i bëri thirrje kreut të AKR-së Behgjet Pacollit dhe Lëvizjes Vetëvendosje që të reflektojnë në formimin e institucioneve shtetërore.

Zeka duke kritikuar LVV-në për sjelljet e tyre, i ftoi që të adaptohen me jetën dhe kulturën parlamentare, dhe siç tha ai, të mos sillen sikur rrugaç. Ai ka thënë se tashmë ka shenja për zhbllokim duke u bazuar në deklaratat e kreut të AKR-së Behgjet Pacolli, ndërsa shtoi se Lëvizja Vetëvendosje nuk i ka numrat për të formuar qeverinë.

Ndërsa, deputetja nga radhët e Lëvizje Vetëvendosje, Donika Kadaj-Bujupi tha se edhe në seancën e katërt konstituive po shihet se PAN është bllokues i konstituimit të institucioneve. Ajo tha se do të vazhdojnë që të thërrasin PAN-in që të dalë me kandidatin e tij.

Duke folur rreth pjesëmarrjes së Lëvizjes Vetëvendosje në takimin e mundshëm konsultativ, Kadaj-Bujupi tha se nuk ka nevojë që institucionet të barten në takime jo zyrtare. Kadaj-Bujupi tha se për momentin LVV e ka bllokuar Kadri Veselin, pasi sipas saj, ai është kandidat i papërshtatshëm.

Edhe Arben Gashi nga koalicioni LAA tha se situata e krijuar pas ndërprerjes së sotme të vazhdimit të seancës konstituive, shtyn koalicionin LAA që të veprojë sipas rrethanave të reja konstituive ligjore. Ai tha se LDK po shqyrton mundësitë ligjore dhe kushtetuese, ku sapo të jetë gati, kjo çështje do të trajtohet dhe do të diskutohet me grupet e tjera parlamentare, përfshirë edhe pakicat.

Në vazhdimin e seancës konstituive edhe pse pati kuorum me 61 vota, kryesuesi i saj Adem Mikullovci ndërpreu seancën në mungesë të PAN-it.