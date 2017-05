Labi tregon arsyet e këtij vendimi

Këngëtari i njohur Labinot Tahiri, i cili aktualisht vepron edhe si politikan, shkaku i këtij profesioni të dytë paralajmëron se do ta lë muzikën. “Familjarë e ju publik i dashur, edhe pak kohe me kane mbetur deri ne fund te shtatorit që ta pershendes gjêjen me te shtrejte që kisha Muziken”, ka shkruar ai në një postim që e ka bërë në Instagram.

Ai ka shtuar se arsyeja pse don ta ushtrojë këtë profesion është që ta sheh popullin mirë. “Deshiren që ta shoh pupullaten time të buzeqeshur dhe duke ua krijuarë një jetë me të mirë, e jo duke i lenë që të deshprohen edhe me shumë apo duke e mallkuar vendin tone me lloj-lloj padrejtesitë….! Unë tani jam ne listen e deputetëve qê të shkelë kemba ime në Parlamentin e KOSOVËS SE SHQIPËRISË”, ka shkruar ai. Tahiri ka falënderuar të gjithë për ata që i kanë qëndruar pranë për gjatë gjithë karrierës, ndërkaq ka premtuar se do të jetë i pandryshuar dhe si shërbëtor.

Labinot Tahiri për këto vite sa ka qëndruar në skenën muzikore ka bërë shumë hite dhe është një ndër këngëtarët më të pëlqyer të estradës. Kurse tani ka hyrë edhe zyrtarisht në politikë, ai është nënkryetar i partisë AKR-së dhe në listën e kandidatëve për deputetë nga radhët e kësaj partie /21Media

