Rruges për në Shkup! Do ta bëj Baladen e radhës! Do ua nxerri lotet origjinale atyre njerëzev që po dashurojnë fallc I juaji Labi me Bluza Kinezeeee haha

A post shared by Labinot Tahiri (@labinottahiriofficial) on Jul 24, 2017 at 4:56am PDT