Tahiri: Ka njerëz të ndershëm edhe prej komandantëve

Tahiri: Ka njerëz të ndershëm edhe prej komandantëve

Deputeti nga koalicioni LAA, Labinot Tahiri kërkoi fjalën gjatë seancës, ku iu drejtua deputetit të Vetëvendosjes Frashër Krasniqi i cili akuzoi disa deputet që sipas tij, nuk kanë lë send pa bo gjatë qeverisjes dhe duke u thirrur vazhdimisht në emër të luftës, shkruan rtv21.tv

Tahiri kërkoi nga Krasniqi të mos përfshijë të gjithë komandantët në këtë rreth.

“ Që komandantët kanë gjithmonë guxim e dini ju mirë dhe e dimë të gjithë ne këtu. Po të mos ishin ata komandantë as zoti Adem Mikullovci nuk do ta kishte përjetua prapë gjuhën shqipe ta flet këtu në Parlament, kur dikur e ka dëbuar me dhunë Serbia. Unë them mos i përfshijë të gjithë njerëzit sepse ka njerëz të ndershëm edhe prej komandantëve”, ka thënë Tahiri./21Media