Reagon Tahiri rreth lajmit se ai do ta votojë Kadri Veselin

Nënkryetari i Aleancës Kosova e Re, Labinot Tahiri ka reaguar pas lajmit në media se ai do ta votojë Kadri Veselin për kryetar të Kuvendit. Ai përmes një postimi në Facebook ka thënë se një gazetare e kishte shkruar gabim titullin. “Mos të mundohen me bo mizën bull për klikime. I thash shkruaje Realitetin e jo veq hajt me postu nje titull” ka thënë më këtë rast ai.

“E thash shume kjart, kush do qe është shqiptar e votoj ne Parlament për kryetarë te Kuvendit. Sa i perket për Kadri Veselin, nuk e thash qe e votoj, e thash se me ka pelqy korrektesia e tij ndaj Deputetëve.”, ka shkruar tutje Tahiri.

Ai po ashtu ka shtuar se ka deklaruar se në Kuvend janë gjëra që e ende nuk di se kush mund të dalë për kryetar e kush nga cila parti e nominonë kandidatin e tyre.

Ndryshe sa i përket kësaj ka reaguar edhe kryetari i AKR-së Behxhet Pacolli ai i ka quajtur si keqkuptime të portalve dhe se sipas tij deputetët e AKR janë unikë dhe të vendosur që të përfaqësojnë qëndrimet politike të AKR-së./21Media