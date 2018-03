Theresa May pritet që gjatë ditëve në vijim të shpalosë propozimet e saj në lidhje me unionin doganor

Partia Laburiste në opozitë në Britani ka njoftuar sot se e dëshiron unionin doganor me Bashkimin Evropian, pasi që vendi të largohet nga blloku vitin e ardhshëm, duke i dhënë kështu fund paqartësisë në lidhje me qëndrimin e laburistëve në lidhje me Brexit-in.

Një zëdhënës i laburistëve tha se Britania duhet të zhvillojë biseda për një marrëveshje, me të cilën do të kryheshin punët e unionit doganor.

Në anën tjetër, kryeministrja e Britanisë, Theresa May, po këmbëngulë se Britania duhet të largohet nga unioni doganor dhe të punojë për të arritur marrëveshjen për tregti të lirë me shtetet tjera.

Shumë anëtarë të partisë konservatore të May-t dëshirojnë që të ruajnë unionin doganor, për të shmangur humbjet financiare pas Brexit-it.

Unioni doganor nënkupton se dogana për mallrat që vijnë nga shtetet përtej Oqeanit do të paguhet vetëm një herë, pasi që të hyjë në territorin e unionit, e më pas ajo mund t’i shitet shteteve tjera anëtare të Bashkimit Evropian pa paguar doganë shtesë.

Arsyeja e dytë që flet në favor të mbetjes së Britanisë në unionin doganor është se në këtë rast, kufijtë mes Republikës së Irlandës dhe Irlandës Veriore do të qëndrojnë të hapur, gjë që do të ndihmojë për zgjidhjen e një prej pikave më të mëdha të mospajtimeve në lidhje me Brexit-in./21Media