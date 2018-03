Pala mbrojtëse kërkon që procedura të përsëritet

Pala mbrojtëse kërkon që procedura të përsëritet

Avokatët e të akuzuarve për rastin “Lagja e trimave” që ndodhi më 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në Kumanovë, paraqitën ankesa për vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Pasi që e kanë marrë në dorë gjykimin final të shkruar në 700 faqe, pas më shumë se katër muajve që kur Gjykata Penale e Shkupit ua caktoi dënimet 38 të akuzuarve për ngjarjet, ankesat janë paraqitur në Gjykatën e Apelit.

“Të gjitha ankesat nga pala mbrojtëse janë paraqitur. Sipas Ligjit për procedurë penale tani presim të shohim nëse prokuroria do të përgjigjet në lidhje me ankesat. Në atë interval prej 8 ditëve presim që kjo lëndë e cila me të vërtetë është e vëllimshme, të dërgohet deri tek Gjykata e Apelit në Shkup”, tha Naser Raufi, avokat.

Në ankesat, siç thonë, kanë paraqitur lëshime serioze të cilat janë bërë në procedurën e cila zhvillohej para gjykatës së shkallës së parë. Ata kërkojnë tërheqje të gjykimit dhe përsëritje të procedurës, shkruan Tv21.tv

“Ne seriozisht kemi alarmuar për mënyrën se si udhëhiqej procedura në gjykatën e shkallës së parë dhe shpresoj se gjykatat më të larta, Gjykata e Apelit në mënyrë serioze do ti shqyrtojë alarmimet tona në lidhje me lëshimet e bëra nga ana e gjykatës së shkallës së parë. Kërkojmë anulim të vendimit dhe lënda të kthehet përsëri në gjykatën e shkallës së parë për tu marrë vendim i ri”, tha Asmir Alispahiq, avokat.

Vitin e kaluar në nëntor, Gjykata Themelore Shkupi 1 për rastin “Lagja e trimave” caktoi tetë dënime me burg të përjetshëm. Trembëdhjetë të akuzuar u dënuan me burgim prej 40 viteve, gjashtë me burg prej 20 viteve një i akuzuar u dënua me 18 vjet burg, dy persona me 14 vjet burg, dy me nga 13 vjet, ndërsa katër persona për shkak të mungesës së dëshmive u liruan. Për 16 të akuzuar, gjykata caktoi dënimin – dëbim të të huajve përgjithmonë nga territori i Republikës së Maqedonisë. Kundër këtij vendimi u organizuan protesta në Shkup dhe në disa qytete në Kosove./21Media