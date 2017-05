Mijëra tifozë do të përshëndesin futbollistët

Dy futbollistët e mëdhenj Philipp Lahm dhe Xabi Alonso sot në fanellën e Bayern do të luajnë ndeshjen e fundit në karrierë dhe do të shkojnë në pensionin e merituar.

Dyshja legjendare do të përshëndetet në ndeshen kundër Freiburg, i cili për bavarezët është i parëndësishëm pasi tashmë kanë siguruar titullin e kampionit të Gjermanisë.

Lahm (33) për fanellën e Bayern deri tash ka luajtur 516 ndeshje.

Mijëra tifozë përveç Lahm, do të përshëndetin edhe Xabi Alonso, i cili në moshën 35-vjeçare do t’i japë fund karrierës gjatë të cilës ka fituar 17 trofe.

Ai trofeun e parë e kishte fituar në Ligën e Kampionëve me Liverpulin në vitin 2005, ndërsa me Realin dhe përfaqësuesen spanjolle fitoi të gjitha ato që mundi dhe erdhi në Bayern me të cilin fitoi edhe pesë trofe.

http://rtv21.tv/lahm-dhe-alonso-sot-luajne-ndeshjen-e-fundit-ne-karriere/