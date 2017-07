Afati për aplikimin deri në ora 00:00

Qytetarët e Republikës së Kosovës kanë vetëm pak kohë për të aplikuar për rimbursimin e kuponëve fiskal.

Afati për aplikimin e kuponëve fiskal është vetëm edhe sot deri në ora 00:00.

Tërheqja e numrave potencial fitues nga kuponët fiskal do të bëhet me 2 gusht, ora 21:30 në televizionin publik.

Sipas ATK-së që të bëhesh pjesë e kampanjës duhet të keni minimum 60 kuponë fiskal, me vlerë mbi 250 euro. Fituesit potencial do të rimbursohen me dhjetë për qind të vlerës së deklaruar, shembull nëse ju keni dorëzuar kuponë me vlerë 500 euro, do të fitoni 50 euro.

Ju mund të dorëzoni kuponë me vlerë edhe më shumë se 1000 euro, mirëpo shuma maksimale që do të fitoni është 100 euro./21Media