Tashmë është lansuar videoklipi i bashkëpunimit të fundit mes të Lana Del Rey dhe këngëtarit The Weeknd, një bashkëpunim ky tejet i pritur nga të gjithë.

Kënga ka marrë jashtëzakonisht shumë pëlqime dhe komente pozitive në rrjetet sociale dhe më shumë se 3 milion klikime në kanalin Youtube.

Kënga “Lust for Life” është njëherësh pjesë e albumit më të ri me po të njëjtin titull të cilin Lana pritet ta lansojë me 21 korrik të këtij viti.

Videokipli i sjellur nga dyshja është tejet unik krahasuar me kripet komerciale të cilat po paraqiten kohëve të fundit.

Lana është shumë e njohur për kombinimin fantastik mes klasikes dhe aktuales duke u veçuar në çdo këngë dhe performancë të saj.

