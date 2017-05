Lana dhe Weeknd vijnë me “Lust for Life” Për të gjithë dashamirësit e muzikës së këngëtares Landa Del Rey ka një lajm të mirë Ajo sot ka publikuar këngën “Lust for Life”, të cilën e ka sjellë në bashkëpunim me Weeknd. Si gjithmonë këngëtarja nuk ka dalë jasht stilit të saj.

Edhe kësaj radhe ka shfaqur zërin e saj të veçantë. Kurse nuk mund ta mohojmë se vokali i saj është përshtatur shumë mirë me atë të Weeknd, shkruan rtv21.tv

Në vijim mund të argëtoheni nën shoqërinë e interpetimit të këtyre dy yjeve botërore.

