Beyoutiful është magazina e parë dhe e vetme në gjuhën shqipe me fokus dhe përkushtim tërësor ndaj bukurisë. “Ne jemi shumë të vetëdijshëm që bukuria në Kosovë është një fushë sa e çmuar, po aq edhe edhe e pa hulumtuar. Për këtë arsyeje ne jemi të bindun që kjo magazinë do të arrij të ofroj informacion të përzgjedhur për kujdesin dhe trajtimin e bukurisë, që konsiderohet shumë e rëndësishme për njerëzit në kohën që jetojmë”, tha ai.

Beyoutiful është magazinë e cila i kushtohet tërësisht promovimit të temave edukative rreth flokëve, grimit, thonjve, trupit, modës dhe shumë temave të tjera. Të gjitha temat, videot, fotot realizohen nga profesionistë nga secila fushë, me qëllim që t’ju ofrojmë një udhëzues për stilin tuaj të përditshëm! Për më shumë, Beyoutiful është magazinë unike jo vetëm përsa i përket tematikës, por edhe përsa i përket qasjes ndaj materialeve të përzgjedhura.

Në mënyrë që kjo magazinë të jetë sa më kuptimplotë duke e vënë fokusin e saj në ofrimin e temave sa më kreative dhe vetëdijësuese, është angazhuar një staf profesional i cili ka njohuri specifike dhe bashkohore sa i përket çështjeve të cilat ndërlidhen me pamjen tuaj.

Beyoutiful synon po ashtu t’i plasoj temat me shpjegime përmbajtësore dhe të kuptueshme. Në këtë mënyrë lexuesi në gjuhën shqipe do të mund të komunikoj në baza të përhershme me tendencat e modës vendore dhe botërore. Qëllimi është të vihet në shërbim edhe të shijeve më specifike sezonale, duke ofruar në kohën e duhur informacione, këshilla, sugjerime dhe ide për veçantinë dhe univerzalen në modë dhe bukuri.

Jo vetëm kaq! Beyoutiful, krahas magazinës, do t’i ofroj studiove të bukurisë dhe lexuesve edhe magazinën e printuar e cila do të publikohet katër herë në vit ka thënë Gramoz Boshnjaku – Drejtori i Beyoutiful Magazine në një pronocim për media.

“Ne jemi të vetëdijshëm që lexuesi do ta mirëpriste edhe magazinën e printuar sepse përpos leximit virtual, leximi tradicional vazhdon të jetë mënyrë mjaft e kërkuar”, tha Gramozi.

Bëhuni pjesë e numrit të madh të lexuesve dhe shtojini nuancat e bukurisë suaj që ju ofron magazina Beyoutiful.