Lavrov me Tilerson takohen në Washington

Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë Sergey Lavrov, do të qëndrojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga data 9 deri 11 maj dhe se me këtë rast do të bisedojë me sekretarin e shtetit Rex Tillerson, është thënë nga Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë, transmeton Reuters.

Takimi i Lavrovit me Tilerson është paraparë që të mbahet më 10 maj në Washington./21Media

