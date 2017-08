''Ne vlerësojmë se mund ta fitojmë Prishtinën, besojmë që duhet të bëjmë çdo gjë që ta fitojmë edhe Prizrenin''

Lidhja Demokratike e Kosovës ka publikuar sot emrat e kandidatëve me të cilët do të garojë për kryetarë të komunave në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, ndërkohë që për Prishtinën dhe Prizrenin ende nuk është vendosur se kush do të kandidojë.

Kandidatët për kryetarë të komunave nga radhët e LDK-së janë: Agim Veliu-Podujevë, Lufti Haziri-Gjilan, Muharrem Sfarqa- Ferizaj, Gazmend Muhaxheri- Pejë, Sokol Haliti- Viti, Burim Berisha- Fushë Kosovë, Imri Ahmeti-Lipjan.

Në komunën e Kamenicës është kandiduar Shaip Surdulli, në Suharekë, Salih Asllani, në Shtimje-Selim Shabani, Istog- Haki Rugova, Dragash- Selim Kryeziu dhe për kryetar të komunës së Novobërdës kandidat do të jetë Bajrush Imeri.

Kryetari i LDK-së, Isa Mustafa, pas mbledhjes së Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku u caktuan kandidatët për kryetar të komunave tha se e konsiderojnë tepër të rëndësishme pjesëmarrjen dhe fitoren në komuna dhe se në zgjedhjet e tetorit presin të shënojnë fitore në Prishtinë dhe Prizren. “Ne vlerësojmë se mund ta fitojmë Prishtinën, besojmë që duhet të bëjmë çdo gjë që ta fitojmë edhe Prizrenin ta rikthejmë, sepse kemi qeverisur përpara edhe disa komuna të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme për ne”, tha ai.

Lidhur me kandidatin për kryetar të komunës së Prishtinës, Mustafa tha se në fillim të javës së ardhshme do të mblidhen kryesia e LDK-së për të diskutuar për kandidatët e mundshëm për kryetar të kësaj komune dhe pastaj do të vendosin për kandidatin, por gjithmonë duke e pasur parasysh disponimin e qytetarëve të Prishtinës dhe anëtarësisë së LDK-së.