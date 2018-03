LDK: Do të mbështesim të gjitha proceset në dobi të qytetarëve

Pas zhvillimeve të fundit dhe thirrjes së seancës së Kuvendit të Kosovës, në të cilën do të debatohet për Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Shënjimit të Kufirit me Malin e Zi, Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe një herë e konfirmon mbështetjen e plotë për këtë Projektligj.

Nëpërmjet një komunikate, LDK-ja kërkon nga shumica parlamentare që ta dëshmojë mbështetjen për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje.

“LDK-ja në vazhdimësi ka theksuar se Marrëveshja e 26 gushtit të 2015 është në përputhje me të gjitha faktet dhe në interesin e qytetarëve të Kosovës. Kundërshtimi i deritashëm i saj, siç po dëshmohet haptazi, ka qenë vetëm një kauzë fiktive dhe jashtëzakonisht e dëmshme.

Mosratifikimi i saj deri më tani, vendin tonë e mbajti të izoluar dhe larg perspektivës evropiane, ndërsa qytetarët tanë i la pa të drejtën elementare njerëzore, lirinë e lëvizjes.

LDK-ja, si partia kryesore në vend dhe me grupin më të madh parlamentar e përcaktues në këtë proces, me votën në Kuvendin e Kosovës, do të hapë dyert për lëvizjen e lirë të qytetarëve tanë.

Në këtë moment të rëndësishëm, LDK-ja kërkon nga shumica parlamentare që ta dëshmojë mbështetjen për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje.

LDK-ja do të vijojë të mbështesë qartazi perspektivën dhe proceset integruese të Kosovës në strukturat euro-atlanike, si dhe do të mbështesë të gjitha proceset që shkojnë në dobi të qytetarëve tanë”, thuhet në komunikatë.