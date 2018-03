Halimi: Grupi më i madh në Kuvendin Komunal të Prishtinës mbetet LDK

Shefi i grupit të asamblistëve të LDK-së në Asamblenë Komunale të Prishtinës, Halim Halimi, i ka kërkuar sot kryetarit të Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmetit, të dorëhiqet nga kjo pozitë.

Kërkesa e Halimit erdhi tri ditë pasi Ahmeti u largua nga Lëvizja Vetëvendosje.

Sipas Halimit, largimi i Ahmetit nga Vetëvendosja ka shkaktuar përçarje brenda grupit të këshilltarëve të kësaj partie.

Kjo, sipas tij, u vërejt edhe në seancën e së mërkurës të Asamblesë Komunale kur një grup i këshilltarëve të Vetëvendosjes nuk ia votuan Ahmetit një raport financiar.

“Tani, sipas meje, ne do të jemi grupi më i madh parlamentar, prej 15 anëtarëve sa jemi. Më e mira do të ishte që Shpend Ahmeti të japë dorëheqje. Nëse vazhdon kështu do të jenë katër vite të humbura sikurse mandati i kaluar”, tha Halimi për kallxo.com.

Halimi tha se tani grupi më i madh në Kuvendin Komunal të Prishtinës mbetet LDK me 15 asamblistë.

Në zgjedhjet e 22 tetorit, Lëvizja Vetëvendosje mori 17 asamblistë, por katër nga ta u larguan nga grupi i këshilltarëve të partisë dhe tani po veprojnë si grup i pavarur./kallxo.com