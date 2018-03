Mosratifikimi i Demarkacionit sipas LDK-së e ka mbajtur vendin të izoluar

Grupi Parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot konfirmoi mbështetjen e plotë për qëndrimin e Kryesisë së LDK-së në lidhje me ratifikimin e Projektligjit të Marrëveshjes për Shënimin e Kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi.

”LDK-ja, si partia kryesore në vend dhe me grupin më të madh parlamentar e përcaktues në këtë proces, me votën unanime të deputetëve të saj, në Kuvendin e Kosovës, do të hapë dyert për lëvizjen e lirë të qytetarëve tanë”, bëhet e ditur në komunikatën e LDK-së.

Sipas kësaj partie, marrëveshje e 26 gushtit të vitit 2015 është në përputhje me të gjitha faktet dhe se mosratifikimi i Demarkacionit sipas LDK-së e ka mbajtur vendin të izoluar.

”LDK-ja në vazhdimësi ka theksuar se Marrëveshja e 26 gushtit 2015 është në përputhje me të gjitha faktet dhe në interesin e qytetarëve të Kosovës. Mosratifikimi i saj deri më tani, vendin tonë e mbajti të izoluar dhe larg perspektivës evropiane, ndërsa qytetarët tanë i la pa të drejtën elementare njerëzore, lirinë e lëvizjes”, bëhet e ditur në komunikatën e LDK-së./21Media