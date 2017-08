Temë diskutimi edhe vendimi i AKR-së

Lidhja Demokratike e Kosovës nesër do të diskutojë në lidhje me vendimin e Kuvendit të Përgjithshëm të AKR-së, i cili autorizoi sot kreun e partisë Behgjet Pacolli, që të gjejë zgjidhje për formimin e institucioneve jashtë koalicionit LAA.

Kështu ka thënë për kp-në nënkryetari i LDK-së, Haki Rugova, i cili njoftoi se LDK nesër do të ketë një mbledhje të kryesisë, me ç’rast do të dalë edhe me qëndrim rreth vendimit të partnerit të koalicionit parazgjedhor, atij të AKR-së.

“Nesër do të mbajmë një mbledhje të kryesisë ku do të diskutojmë lidhur me këtë çështje. Përveç zgjedhjeve lokale, padyshim që temë e diskutimit do të jetë edhe kjo”, tha Rugova.