LDK nuk takohet sot, grupi parlamentar takohet nesër

Megjithëse mediat raportuan që LAA do të mbajë sot një takim, një gjë e tillë u demantua nga LDK-ja. Zyrtarë të kësaj partie kanë pohuar se LDK sot nuk do të ketë kurrfarë takimi dhe se i vetmi takim që ata do të mbajnë është ai i Grupit parlamentar të LDK-së, i cili do të mbahet nesër në ora 9:00 në Kuvendin e Kosovës, një orë para seancës konstituive të Kuvendit , e cila pritet të fillojë në orën 10:00.

“Me kërkese te Kryetarit te Grupit Parlamentar Avdullah Hoti, ju njoftoj se nesër me dt:03.08.2017,ne 9:00h mbahet takimi i Grupit Parlamentar në zyrën e grupit nr.C-303,ne Kuvendin e Kosovës”, thuhet në njoftimin që i është dërguar deputetëve të LDK-së.