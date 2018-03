Hoti: Vendimi i qeverisë i tejkalon kompetencat e përcaktuara me rregulloren e punës së qeverisë

Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, duke lexuar mocionin kundër rritjes së pagave të kabinetit qeveritar, para deputetëve ka kërkuar që Qeveria të anulojë vendimin e kundërligjshëm për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar dhe sa më parë ta sjellë ligjin për pagat në sektorin publik.

Hoti tha se meqë paga e kryeministrit është dyfishuar me rregullore duhet të dyfishohen edhe pagat e gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve

“Vendimi i qeverisë i tejkalon kompetencat e përcaktuara me rregulloren e punës së qeverisë e cila në asnjë dispozitë të saj nuk përcakton kompetencat dhe përgjegjësit e Qeverisë për caktimin e pagave për kryeministrin dhe kabinetin qeveritar, ky vendim është i papranishëm pasi krijojnë një diferencë të madhe me elemente diskriminuese në mes të të ardhurave të grupeve shoqërore dhe kabinetit qeveritare“, tha Hoti.

Ndryshe, Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, me anë të një vendimi të datës 21 dhjetor 2017, ia ka rritur pagën vetes, anëtarëve të kabinetit qeveritar, këshilltarëve dhe disa zyrtarëve të stafit të zyrës së kryeministrit. Nga 1 mijë e 443 euro sa e kishte, paga mujore e kryeministrit është vendosur të jetë 2 mijë e 950 euro.

Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për rritje të pagave edhe të zëvendëskryeministrave dhe ministrave. Rroga për një ministër ka arritur në 2 mijë euro nga 1 mijë e 270 sa ishte më parë. Me hyrjen në fuqi të vendimit për ngritje të pagave për zyrtarët qeveritar, me automatizëm, në bazë të Ligjit për Gjykata dhe Ligjit për Prokurorinë e Shtetit, do të rriten edhe pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në të gjitha nivelet.

Mirëpo vendimin e qeverisë pë rritjen e pagave Agjencia Kundër Korrupsionit e ka cilësuar të jashtëligjshëm dhe ky vendim i AKK kishte bërë që kryeministri Haradinaj të pezulloj vendimin për rritjen e pagve deri në në një vendim të Gjykatës Kushtetuese./21Media