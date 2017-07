Ankesa për kryetarin e e degës së LDK-së në Drenas

Ankesa për kryetarin e e degës së LDK-së në Drenas

Lidhja Demokratike në Drenas sot ka zhvilluar një Kuvend pune për siç thuhet në njoftim të analizuar mbarëvajtjen dhe funksionimin e kësaj dege.

Po ashtu bëhet e ditur se Delegatët e Kuvendit kanë debatuar dhe kanë kërkuar nga kryetari i degës që të raportojë para Kuvendit për punën dyvjeçare, raportin financiar, raportin dhe analizën e rezultateve të zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale të vitit 2016 dhe zgjedhjet nacionale 2017. Sipas kryetarit të Kuvendit përkundër njoftimit me kohë dhe njohjen me rendin e ditës, kryetari i Degës, Bedri Nika, ka injoruar pjesëmarrjen në punimet e kuvendit. “Delegatët e Kuvendit kanë adresuar shumë probleme në funksionimin e Degës, në veçanti rezultati i dobët në zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet e fundit nacional.Kritika të ashpra janë drejtuar tek kryetari Degës për mosbashkëpunim me nëndegët dhe injorimi i tij ndaj strukturave të LDK-së për të reflektuar lidhur me parregullsitë dhe të raportojë para zgjedhësve të tij.”, thuhet në kumtesë.

Sipas kumtesës bazuar në gjendjen jo të mirë të Degës delegatët e Kuvendit, kanë autorizuar një Komision prej 6 anëtarësh nga Kryesia dhe Kuvendi i degës që të adresojë problemet e degës në Kryesinë Qendrore në Prishtinë. Ata kanë kërkuar nga komisioni i autorizuar që Kryesia në Prishtinë të marrë të gjitha masat në harmoni me dispozitat normative e statutare të partisë për të sanuar gjendjen në Degë dhe të fillojnë përgatitjet për zgjedhjet lokale.“Në të kundërtën, Kuvendi brenda dy javësh do të mblidhet përsëri dhe do të marrë vendime tjera konform statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës.”, thuhet në komunikatë.

Në fund bëhet e ditur se Kuvendi i jep mbështetje kryesisë qendrore dhe kryetarit Mustafa lidhur me refuzimin e koalicionit me PAN-in, si dhe shpreh indinjatën lidhur me dezinformatat e përhapura se gjoja ky Kuvend pune është kundër Kryesisë Qendrore.Sipas kumtesës qëllimi final i këtij Kuvendi është funksionalizimi i Degës dhe përgatitjet sa më të mira për zgjedhjet lokale./21Media