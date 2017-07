Mustafa tha se është qëndrim i partisë që askush të mos e votoj Haradinaj për kryeminstër

Pas mbledhjes së Këshillit Drejtues të LDK-së, kryetari kësaj partie, kreu i LDK-së Isa Mustafa konfirmoi edhe njëherë se nuk do ta votojnë kryetarin e Kuvendit nga koalicioni PAN dhe as nuk do të bëjnë koalicion me ta. Ai pas mbledhjes maratonike të këshillit të përgjithshëm të këtij subjekti, tha se është qëndrim i partisë që askush të mos e votoj Haradinaj për kryeminstër, ndërsa, e la të hapur mundësinë e një koalicioni me Vetëvendosjen.

Mustafa tha se pikë kryesore e mbledhjes ishin zgjedhjet nacionale./21Media