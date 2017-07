“Mbi Re” do të publikohet të premten

Në profilin e tij zyrtar në Facebook, reperi i famshëm Ledri Vula ka publikuar një pjesë të shkurtër nga kënga e tij e re.

Siç shihet në pjesën e publikuar, kënga do të vijë si bashkëpunim me reperin e ri Buta, dhe do të publikohet me datën 28 të këtij muaji, shkruan rtv21.tv.

Kënga do të quhet “Mbi Re”, dhe është punuar nga Neser Music, dhe siç shihet në pjesën mjaft të shkurtër do të shoqërohet me videoklip.

