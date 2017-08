Lekaj ka thënë se Qeveria shumë shpejt do të formohet

Një debat në mes kryesuesit të Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësuesve të subjekteve politike po ndodhë në këto momente në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësuesit e PAN-it i thanë se nuk do të marrin pjesë në vazhdimin e seancës e nesërme, pasi Mikullovci ka caktuar seancë pa pajtimin e të gjitha subjekteve politike.

Sipas tij, votimi i kryetarit të Kuvendit është formal dhe është e padrejtë që subjektet politike ta pengojnë këtë.

“Kjo i takon PAN dhe askujt tjetër, nuk mund të veni kushte se kush do të jetë kandidat. Është Veseli që do të zgjidhet për kryeparlamentarë dhe kandidati për kryeministër është Haradinaj dhe shumë shpejtë edhe qeveria do të formohet. Mos të krijohet huti, pse iu pengon kandidati i PAN, pse e pengoni, pse nuk e votoni, jepni rrugëzgjidhje. Tani thirret seanca e njëanshme dhe sot ne bisedojmë është e pakuptimtë dhe e padrejtë. Ne si AAK nuk marrim pjesë në këto seanca që thirren pa pëlqimin e subjekteve politike. Te thirret një seancë e tillë është e ngutshme dhe është e padrejtë”, tha ai.

Mikullovci shtoi se nuk e anulon seancën e nesërme.