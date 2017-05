Lëkurat e e frutave dhe perimeve kanë po aq vlera ushqyese sa vetë fruti

Një vend të rëndësishëm në piramidën ushqimore zënë perimet dhe frutat, por ajo që nuk dimë është se lëkurat e tyre kanë po aq vlera ushqyese sa vetë fruti. Këto të fundit përfundojnë në koshin e mbeturinave pa ditur sesa përdorime kanë.

Më poshtë do të lexoni disa prej tyre:

1. Avokado

Lëkura e avokados është e pasur me acide yndyrore dhe fare mirë mund ta përdorni si një hidratant fytyre. Mjafton të fë rkoni lë kuren e fytyrë s me to dhe ajo do të bëhet e butë si lëkura e një bebi.

2. Patate

Lëkura e patates ka shumë vlera ushqyese! Ju mund t’i piqni ato me gjithë lëkurë apo t’i shërbeni këto të fundit të pjekura me salcë kosi apo humus.

3. Portokalli, banania

Ajo që duhet të bëni më lëkurën e këtyre frutave është të fërkoni dhëmbët për 20 minuta. Brenda pak ditësh do të shihni që dhëmbët tuaja do të zbardhen.

4. Limon

Uji zien më ngadalë nëse tenxheret kanë zënë një shtresë nga mineralet e ujit. Për të pastruar sipërfaqen e tenxhereve zieni një litër ujë me lëkura e limoni dhe këtë ujë përdoreni për të larë tenxheret me njolla.

5.Shalqiu

Ky është përdorimi i vetëm që mund të njihni, pasi lëvozhgat e ketij fruti mund t’i bëni gliko.

http://rtv21.tv/lekurat-e-frutave-dhe-perimeve-vlera-ushqyese/