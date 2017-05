Këngëtarja Leonora Jakupi është rikthyer me edhe një baladë

Balada e Leonorës është e shoqëruar edhe me videoklip me titullin “Pa asnjë dyshim”, ku mund ta shohim si gjithmonë Leonorën me një stil fantastik, shkruan rtv21.tv.

Për ta ndjekur këngën mjaft emocionuese klikoni më poshtë, nuk do të zhgënjeheni!

