Letra më e ndjeshme e dashurisë e shkruar ndonjëherë

Letra më e ndjeshme e dashurisë e shkruar ndonjëherë

Eugen Onjegin është romani në varjge, përkatësisht kryevepra e shkrimtarit rus, Pushkinit e shkruar në vitet ’30-ta të shekullit XIX, shkruan rtv21.tv

Kryepersonazhi, Eugen është një arsitokrat, në të cilën dashurohet vajza me bukurinë më të madhe shpirtërore të asaj kohe, Tatiana.

Ajo merr guximin të ia shpreh dashurinë, përmes një letre, por me këtë veprim merr edhe zhgënjimin më të madh në dashuri, pasi që ndjenjat e saj refuzohen nga Onjegin.

Sjellim letrën e famshme të saj dërguar personit të zemrës./21Media

Letër e Tatjanes Onjeginit

“Po marr guximin që t’ju shkruaj…

Ç’do deshit më veç shpirtiti t’im ?

E di , se ësht’ e drejta juaj

Të më dëenoni me pëerqmim.

Po ju që shihni si po vuaj

Me pak m mëeshirë , sado pak ,

Nuk do më mprapsni zemërak !

Më parë desha të rri qetë :

Për turpin t’im , mbeso –më-ni :

Ju s’do të dinit kur se si ,

Po të mund të shpresonja vetë

Që, kue e kur , me plot hare,

Të kem t’ju shoh këtu tek ne ,

Që t’ju dëegjoj si kuvendoni,

T’ju them një fjalë , dhe pastaj

Në zemër veç një mall të mbaj ,

Veç gjer sa te rish të më takoni..

Po thonë se ju s’rini dot :

Në fshat të heshtur ju mërziti ;

E ne … ne rrojmë më të kot,

Plot gas se vini – e na aviti .

Pse arthtë te ky vend I qetë ?

T’ju njoh s’do kisha kurrë fat,

S’do kasha turbullimn’ e shkretë .

Dhe afsh’ I shpirit t’im ne jetë

Duk’ u qetuar ( kushedi ! ),

Një mikut mund t’I bësha mike,

Dhe shoqe – e jetës e besnike ,

Dhe zonj’ e ndershme për shtëpi.

‘’Një tjetër …Jo,askujt në j etë

Nuk do ti falnja dashuri!

E ka vendosur Qqielli vetë

Jam jotja në përjetësi;

Gjithe jeta ime më pat qënë

Një peng se ty do të takoj;

Se Zoti jetën ma ka dhënë

Që gjer në varr të t’adhuroj…

Përhera të kam ëndërruar;

Të ndjenja fellë mu në gjit

Me atë vështrim që më trondit,

Në zemër shpesh ta kam dëgjuar

Ty zërin…Jo, s’ish ëndërrim!

Dhe sapo hyre , të kuptova,

Më preke fortë, u përvelova

Thashë:ësht’ ai, thesari im!

S’është e vertetë ? po, të kam ndjerë:

Më flisje , kur me dhemshuri

Ndihmonaj njerëzit e mjerë

Më sillte lutja qetësi,

Edhe tashi,ndaj kësaj grime,

A nuk je ti , o ëndrra ime,

Që n’errësirë po ndriqon

E vjen më prek me nur e hijë?

S’je ti që plot prej dashurje

Shpres’ edhe gas më murmuron?

Kush je ti? Engjëll me shpresë,

Apo jë lajkatar pa besë?

Ma hiq tashi këtë dyshim:

Kjo mbase nj’ ëndër mund të jetë,

Për zemren time një gënjim,

E ndryshe krejt fat’ I vërtetë…

Po edhe kështu.Jet’ edhe fat

Veq tu që sot t’I kam besuar

Më qan me lotë shpirt’ I ngrat

E mprojtje vi për te kërkuar…

Mendo :jam vetë s’kam ku flas,

Askush nuk mund të më kuptojë,

Mendja fillon të më lëshojë,

Në heshtje duhet të humbas .

Të pres:ti eja siq me k’ënda

Dhe shpresat ngjall-m ‘ I përseri,

A ma prish ëndrrën që tashi

Me të qërtuar të rënda!

Mbarova! s’mund të rilexoj…

Po vdes nga frike’ turperuar…

Po nderit t’uaj I besoj,

Me plot guxim duke shpresuar…”