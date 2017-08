Dizajneri që e frymëzon Lian

Dizajneri që e frymëzon Lian

Dizajneria Lia Stublla ka treguar se kush është inspirim për punën e saj. Ajo në emisionin veror “21 Gradë” në RTV21 ka thënë se ka shumë dizajnerë që i pëlqejnë, por ka veçuar Carla Garfield megjithëse ka shtuar se Lia dhe Garifeld nuk kanë asgjë të përbashkët.

“Është si dizajner që më pëlqen shumë edhe më pëlqen mënyra që është shumë punëtor edhe ka mbrri me i bo tre brende paralele të suksesshme.”, ka deklaruar ajo duke shtuar se pikërisht kjo e inspiron, pra mënyra si punojnë e jo veshjet që krijojnë. “ Më pëlqen qysh ja kanë nis qysh kanë mbrri, është qajo pjesë që mbush edhe të jep shpresë që OK duhesh me punu se krejt qeshtu vështirë e kanë pasë”, ka thënë ajo./21Media