Përfitime për bizneset dhe qytetarët

Tregu energjetik i Kosovës edhe pse u hap me 1 prill ende nuk shënon ndonjë funksionalizim të duhur ndonëse tanimë janë licencuara edhe kompanitë e para të cilat, përveç KEDS-it, do të merren me furnizimin me energji elektrike në territorin e Kosovës. Liberalizimi i tregut energjetik pritet të sjelle çmime të arsyeshme për bizneset dhe konsumatorët./21MEDIA/