Thaçi: Jemi pajtuar për të korigjuar gabimet eventuale në shënimin e kufirit

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një konferencë për media zyrtarisht ka njoftuar për Marrëveshjen e arritur për demarkimin e kufirit me Malin e Zi.

Pas konferencës, Thaçi bëri një shkrim edhe në Facebook përmes së cilit falënderoi presidentin Vujanovic, njëherit tha se janë pajtuar që të korigjohen të gjitha gabimet eventuale në shënimin e kufirit.

“Sapo prezantova deklaratën e përbashkët, që kam nënshkruar me presidentin e Malit të Zi, Filip Vujanovic. Falënderoj presidentin e Malit të Zi, Filip Vujanovic për mirëkuptimin që ka treguar për marrëveshjen e shënimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Falë vullnetit të mirë të palës malazeze dhe perkushtimit të lidershipit të Kosovës, kemi nënshkruar deklaratën e përbashkët, e cila adreson të gjitha shqetësimet e partive politike dhe të opinionit publik lidhur me shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Siç është specifikuar në këtë deklaratë, jemi pajtuar për të adresuar dhe korigjuar gabimet eventuale të përcaktuara në deklaratën e përbashkët për shënimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi”, ka shkruar Presidenti në shkrimin e tij.

Tutje presidenti ka thënë se Liberalizimi është dhurata më e mirë që mund të ndodh në këtë dhjetëvjetor të Pavarësisë së Kosovës.