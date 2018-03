Në këtë librari realizohen fotografi tejet interesante

Në këtë librari realizohen fotografi tejet interesante

Një librari e vogël në Bordeaux, Francë, po bëhet e famshme për e fotografive në Instagram të quajtur “Book Face “.

Libraria “ Mollat”, aktualisht është në modë për teknikat novatore të fotografive të stafit të tyre, shkruan rtv21.tv

Është disi e ngjashme me prirjen “sleeveface”, ku njerëzit do të bashkonin fytyrat e tyre me foto të mbuluara me album.

Punonjësit e librarisë po përshtatin portretet nga kopjet e librit që dukeshin të lidhura me fytyrat e anëtarëve të stafit.

Ky trend ka vazhduar për një vit dhe është ende në fuqi, pasi ato vazhdojnë të krijojnë iluzionet e tyre të tmerrshme optike./21Media