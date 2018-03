Sipas Rafunës, nuk do të ketë rritje të taksave

Ligji për korporatat, ai për Administratën Tatimore të Kosovës (ATK), kodi doganor dhe disa ligje tjera kanë hyrë në proces të ndryshimit. Me anë të këtyre ndryshimeve zyrtarët nga Ministria e Financave kanë thënë se do të hiqen pengesat burokratike me të cilat ballafaqohen bizneset.

Një mori ligjesh pritet të pësojnë ndryshime dhe se deri në fund të muajit prill pritet të ndryshohen dhe miratohen.

Lulzim Rafuna, këshilltar i ministrit të Financave, ka thënë për KP se me ndryshimet që do të bëhet do të synohet që të eliminohet sa më shumë burokracia për bizneseve.

Rafuna ka shtuar se tashmë i kanë pranuar edhe propozimet nga ana e bizneseve dhe se janë në fazën finale. Po ashtu, ka thënë se nuk do të ketë rritje të taksave. Ai ka pranuar se këto ndryshime do të kenë edhe kosto financiare në mbushjen e buxhetit, por që ende nuk dihet shifra e saktë.

Nga ana tjetër, Berat Rukiqi, nga Oda Ekonomike e Kosovës (OEK), ka thënë se Kosova ka ngarkesën më të ulët fiskale sa i përket normave të përgjithshme apo taksave që mblidhen, mirëpo është mirë që të ketë mundësi që përmes legjislacionit të bëhet edhe ajo mbrojtja adekuate që bizneset të operojnë në një konkurrencë të drejtë .

Mbi këtë bazë sipas tij, kanë propozuar që të këtë një qasje tjetër të ketë një ndryshim të qasjes mos të favorizohen këto produkte në dëme të prodhimit vendor edhe në dëme asaj që është konkurrueshmëri e kompanive kosovare, qoftë në tregun tonë, qoftë në tregje të huaja.

Ndërsa, si pozitive ka vlerësuar iniciativën e Ministrisë së Financave, anëtarja e Komisionit parlamentar për Buxhet dhe Financa, Safete Hadërgjonaj.

Ndryshe, Ministria e Financave, ka hartuar koncept dokumentin, i cili pritet që shumë shpejt të dërgohet në qeveri për miratim.