Nisma Socialdemokrate shënon 4-vjetorin e themelimit

Nisma Socialdemokrate shënon 4-vjetorin e themelimit

Pas demarkacionit, ajo që do të bëjmë nesër është se do të punojmë për ç’kapjen e shtetit nga bandat, ka deklaruar kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj në mbledhjen e organizuar për 4-vjetorin e themelimit të Nismë-s.

I pari i Nismës Socialdemokrate ka thënë se ç’kapjen e shtetit duhet ta bëjnë të gjithë së bashku, duke nisur nga rendi, ligji, luftimi i bandave kriminale dhe i atyre që tentuan të vjedhin të ardhmen e Kosovës.

Ç’kapja e shtetit sipas Limajt duhet të bëhet në çdo institucion, ku ai tha se duan që asnjë qytetari mos t’i bëhet asgjë e padrejtë dhe në Kosovë të sundojë ligji që mbron qytetarët.

“Ne kemi thënë para katër viteve, që me fitoren e Nismës Socialdemokrate fiton Kosova, besoj që mjaftueshëm për këto katër vite, e sidomos për këta 5 muaj me qeverisje, ka dëshmuar se aty ku shpalos ide dhe vizion Nisma Socialdemokrate, aty ku ndjehet politika e Nisma Socialdemokrate, aty ku lufton fuqishëm për politika Nisma për Kosovë, fiton Kosova. Rastet e fundit të ideve tona, tregon më së miri që ato ide e qojnë Kosovën drejt fitores dhe e zhbllokojnë kriza dhe situata në të cilat kanë qenë vendi. Prandaj, me plot kuptimin e fjalës e themi, me fitoren e Nismës Socialdemokrate gjithmonë ka me fituar Republika e Kosovës, se ne kurrë interesin partiak nuk e nxjerrim para interesit të vendit tonë Kosovës”, tha ai.

Limaj ka thënë se ata nuk mund të heshtin për problemet dhe telashet që ka vendi, pasi sipas tij nëse ata heshtin, vendi do të mbes aty ku ishte. Prandaj, ai tha se menjëherë pas marrjes së detyrës, është interesuar të merret me çështjen e demarkacionit.

Kreu i Nismës Socialdemokrate tha se kanë punuar më shumë se pesë muaj, për të gjetur një zgjidhje, dhe u shpreh i bindur se nesër do të votohet demarkacioni dhe do të mbyllet kjo temë për t’i hapur rrugë Kosovës drejt integrimeve evropiane.

Kryetari Limaj ka folur edhe për partinë të cilën e drejton, ku ka thënë se 4 vite pas themelimit, e kanë dëshmuar se Nisma Socialdemokrate ka qenë e nevojshme për Kosovën.

“Liri, drejtësi dhe solidaritet, këto janë postulata që e drejtojnë këtë parti. Liria nuk është vetëm liria kombëtare, liria është me tepër se liria shtetërore, liri për individin, qytetarin, për të qenë i lirë në vendin e punës, në vendin ku jeton, liri për të menduar e vepruar, liri për të marrë vetiniciativë, i lirë për të ndihmuar me ndërtimin e zhvillimin qoftë familjes së tij, rrethit ku jeton dhe vendin ku jeton. Drejtësi dhe solidaritet, nuk ka shtet të së drejtës pa një drejtësi për qytetarin e saj, drejtësi për të gjithë. Një shtet ligjor kur i ofron mundësinë i mbron të gjithë qytetarët, në mënyrë të barabartë dhe një shtet i cili ofron mundësi qytetarëve në mënyrë të barabartë. Një shtet solidar, një shtet i cili kujdeset për qytetarin e vendit të tij, një shteti i cili ndihmon qytetarin kur ka nevojë, një shtet që ja jep mundësinë qytetarit të vet për të ecur, për t’u zhvilluar e realizuar ëndrrat e veta”, tha Limaj.

Ndërkaq, kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës Socialdemokrate, Jakup Krasniqi, tha se para 4 viteve kur kanë vendosur ta themelojnë Nismën për Kosovën, kanë qenë të bindur se Kosovës i duhej një parti qytetare. Ndërsa, ai tha se pas 4 viteve janë të bindur se Kosovës i duhet një parti e fuqishme socialdemokrate.

Krasniqi tha se Nisma Socialdemokrate ka sjellë një frymë të re në praktikën e qeverisjes dhe se kanë sjellë kulturë të re komunikimi.

“Nisma Socialdemokrate duhet të ndahet nga politikat e shurdhëta që nuk kanë vesh e sy të dëgjojnë e të shikojnë drejt në sy hallet, dhe kërkesat e shqiptarëve që nuk kanë guxim të flasin njerëzve haptas dhe çiltër. Bashkimi i elitave intelektuale të kombit në një parti socialdemokrate progresiste, prej atyre intelektualëve të rinj e të vjetër që kanë bindje socialdemokrate, të parimeve socialdemokrate mund dhe duhet të sjellin ndryshim dhe progres në shoqërinë tonë. Bashkimi i socialdemokratëve e bënë fuqinë që i duhet vendit dhe kombit tonë. Nisma Socialdemokrate do të ndihmojë, sidomos të rejat dhe të rinjtë që punojnë në ambientet e tyre të punës e të jetës, për një ardhmëri më të mirë. I bëjmë thirrje çdo gruaje dhe vajze që dëshiron të ndryshojë pozicionin social, t’i bashkohet Nismës Socialdemokrate”, tha ai.

Në 4 vjetorin e themelimit, Nismës Socialdemokrate ju bashkuan një numër i madh i anëtarëve të ri. E një nga ata që sot ju bashkuan Nismës Socialdemokrate është edhe moderatori Resul Sinani, i cili për herë të parë ju drejtua strukturave të kësaj partie ku ai tha se ndjehet krenar që i është bashkuar kësaj partie.

Nisma Socialdemokrate është themeluar nga Fatmir Limaj dhe Jakup Krasniqi, pasi këta të dy janë larguar nga Partia Demokratike e Kosovës.