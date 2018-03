Limaj flet për kompensimin e procesit gjyqësor nëpër të cilin ka kaluar

Pas vendimit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, ku u shpall i pafajshëm në rastin “Bellanica”, Fatimir Limaj, theksoi se organi ndjekës nuk u bazuar në prova dhe fakte, por në emrin e tij.

Në emisionin tonë “Argument Plus”, Limaj theksoi se askush nuk mund të ndiqet për një vrasje, vetëm se kishte përgjegjësi komanduese për zonën ku është kryer vrasja. Ndjekim një pjesë të kësaj interviste.

Limaj u pyet edhe se a do të kërkoj kompensim për procesin gjyqësor në të cilin ka kaluar, Limaj tha se asgjë nuk do të kompensonte atë nëpër të cilën ka kaluar. Por nuk ka mohuar se do të kërkojë atë çka parashihet me ligj.

“Natyrisht se ne do ta ndjekim të drejtën tonë sipas ligjit, po po them kompensim real nuk ka”, deklaroi ai.

Aktakuza ndaj Limajt për krime lufte ishte ngritur më 28 tetor 2016. Kjo aktakuzë e ngarkonte të pandehurin Fatmir Limaj si pjesëtar i UÇK-së dhe komandant i Brigadës 121, nuk ka ndërmarrë masa të arsyeshme dhe të nevojshme brenda kompetencave të tij për ta parandaluar apo për të ndalur vrasjen e Ramiz Hoxhës dhe Selman Binishit.

Hoxha e Binishi ishin vrarë më 2 tetor 1998 në Komunën e Malishevës gjatë kohës së luftës, pasi sipas prokurorisë, ishin marrë nga persona të maskuar e të armatosur me uniforma të UÇK-së./21Media