Sonte mbahet nata e parë gjysmëfinale e Eurovizion-it

Lindita Halimi do të ngjitet në skenën e gjysmëfinales së parë të kësaj gare me këngën e saj “World”.

Së fundmi artistja ka publikuar një fotografi në Instagram ku edhe i falënderoi të gjithë për mbështetjen si dhe njëherit i ftoi për të votuar, shkruan rtv21.tv

“Mood for tonight 🙏❤️💯💯🌎🌎🌎 thank you all for supporting ME AND ALBANIA 04 tonight ! Make sure you vote ❤️”, (Disponimi për sonte, faleminderit të gjithëve për mbështetjen unë dhe Shqipëria 04 sonte. Sigurohuni që të votoni), ka shkruar Linda në fotografinë e publikuar në Instagram.

Në garën e sivjetme, Eurovizion, konkurrentë për këngë janë 42 vende. Në mesin e tyre është edhe Shqipëria, të cilën këtë vit e përfaqëson këngëtarja kosovare, Lindita Halimi, me këngën “Botë”.

Finalja do të mbahet me 13 Maj 2017./21Media

