Pavarësisht paraqitjes së mrekullueshme Lindita Halimi diskualifikohet

Pavarësisht paraqitjes së mrekullueshme Lindita Halimi diskualifikohet

Ndonëse pati një paraqitje të shkëlqyeshme, ku tregoi aftësitë e saj vokale Lindita nuk ka arritur që të kualifikohet në finale e Eurovizionit. Ajo u paraqit me këngën “World” e katërta me rend.

Ndryshe 10 finalistët e parë të janë përfaqësuesit e këtyre shteteve Moldavia, Azerbajxhani, Greqia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia dhe Qipro.

Nata finale e këtij festivali do të mbahet me datën 13 maj, ndërkaq më 11 maj do të përzgjidhen edhe 10 finalistët e tjerë./21Media

http://rtv21.tv/lindita-halimi-nuk-e-preku-finalen/