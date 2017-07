Nikollova tha se para 18 ditëve kanë dorëzuar në shqyrtim propozimin për amnisti

Nikollova tha se para 18 ditëve kanë dorëzuar në shqyrtim propozimin për amnisti

Të veshur me bluza në të cilat shkruan “amnisti” dhe me këngën “Freedom”, qytetarë të cilët kanë familjarë në burg, kërkuan lirimin e tyre. Meri Nikollova, përfaqësuese e kësaj iniciative tha se para 18 ditëve kanë dorëzuar në shqyrtim propozimin për amnisti, por nuk kanë marrë përgjigje nga asnjë deputet. Gjithashtu propozimi i tyre nuk është vendosur në rend të ditës.

“Për dallim të këtyre kriminelëve, kur e arrestuan Bajrush Sejdiun, paraburgimet caktoheshin deri më 40 muaj, që për këtë rast edhe Gjykata e Strasburgut këtë vendim e vlerësoi si torturë. Ishte i dënuar me 18 vjet burg, prona e tij u vodh, ndërsa në burg mbahet i izoluar. Ajo për të cilën e akuzojnë nuk është asgjë në krahasim me atë që e kanë bërë Gruevski dhe shoqëruesit e tij. Në Maqedoni ende ka drejtësi të selektuar”, u shpreh Meri Nikollova.

Në konferencën, e quajtur, “Liri për viktimat e Gruevizmit”, familjari i një të burgosuri, tha se kërkojnë që amnisti për të burgosurit të sëmurë, për shkak të kushteve të këqija në burg, për të cilat alarmoi edhe Avokati i popullit.

“Amnistia do të ishte korrektor i gjyqësisë dhe fillim i mirë i reformave në sistemin gjyqësor. E dorëzuam propozim ligjin deri tek Kuvendi dhe besojmë se eksiton vullnet politik dhe se kjo çështje do të zgjidhet me ligj”, tha Alia Kadrievski.

Organizatorja Nikollova shtoi se nga kryeministri i ri pret që të lejoj lirimin e kësaj kategorie të njerëzve derisa të bëhet revizion i dënimeve të caktuara.