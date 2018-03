Shënohet 48- vjetori i themelimit të Universitetit të Prishtinës

Me rastin e shënimit të 48 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se sot në ditët kur po shënohet 10 vjetori i Pavarësisë së Kosovës, duhet unitet politik dhe qytetarë.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi tha se universiteti që mban emrin e Hasan Prishtinës në periudhë gjysmë shekulli ka dhënë profesorë, studentë, akademikë, heronj, dëshmorë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

“Liria dhe pavarësia janë vlera të pandashme me vlerat e Universitetit të Prishtinës dhe liria duhet të pasurohet dhe të përtërihet. Kosova ka qenë është dhe do të mbetët Evropë dhe perëndim këtë nuk duhet ta harrojmë kurrë, vendi i Kosovës e ka vendin në NATO. Sot kur po shënojmë 10 vjetorin e pavarësisë na duhet uniteti politik e qytetarë”, tha ai.

Rektori i Universitetit të Prishtinës, Marjan Demaj, populli i Kosovës këto ditë është duke i shënuar tri ngjarje, 550 vjetorin e vdekjes së Skënderbeut, dhjetëvjetorin e pavarësisë së vendit dhe 48 vjetorin e themelimit të Universitetit të Prishtinës.

Sipas tij, stafi akademik jo vetëm që po shkëlqen me mësimdhënie, studime por ata po nderohen edhe në gara botërore duke e ngritur lartë Kosovën në sferën akademike botërore.

“UP është madhështor, të tillë e ka dëshmuar historia dhe të tillë e kanë bërë studentët. Universitetit i Prishtinës është Kosova pa ndryshim të UP-së nuk ka ndryshim të Kosovës. UP asnjëherë nuk ka qenë më mirë se sa që është tani që nga pas lufta”, tha ai.

Arbër Geci, zëvendësministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, tha se MASHT mbetet e përkushtuar për të bashkëpunuar me drejtuesit e UP-së që studentët të kenë mundësi t’i realizojnë ëndrrat e tyre.

“MASHT do të angazhoj të gjitha mekanizmat për ta forcuar atë në mekanizmat ndërkombëtar dhe UP do jetë tempull i dijes që edukoi gjeneratën e lirisë së Kosovës”, tha ai.

Në këtë ceremoni për të shënuar 48 vjetorin e themelimit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” u dha edhe një dokumentar i cili pasqyronte rrjedhat e themelimit të këtij universiteti, si dhe u ndanë mirënjohje për profesorë dhe studentë të dalluar.