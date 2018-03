Asange i frikësohet ekstradimit në SHBA

Asange i frikësohet ekstradimit në SHBA

Gjykata në Londër sot do të vendos nëse është në interes ë drejtësisë të ndërmarr hapa ligjor kundër themeluesit Wikilieaks për shkak të mos respektimit të lirisë së shprehjes.

Nëse gjykata do të vendos në favor të tij, atëherë Julian Asange do të lirohet dhe do të mund ta lë ambasadën e Ekuadorit në Londër në të cilën gjendet tash e pesë vjet, shkruan agjencia e lajmeve Reuters.

Megjithatë ka mundësi që ai edhe më tej të qëndrojë në ambasadë ku ka fituar azil politik sepse ka frikë se Britania e Madhe do ta arrestojë me urdhër të SHBA-ve.

Asange i frikësohet ekstradimit në SHBA, ku do të dënohej për shkak të rrjedhjes së dokumenteve të besueshme ushtarake dhe diplomatike që është më e madhja e rrjedhjes së informatave në historinë amerikane.