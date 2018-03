Hamidi thotë se marrëveshja nesër do të kaloj në Kuvend

Gazetari Lavdim Hamidi beson se Lista Serbe nesër do ta votojë demarkacionin.

Hamidi tha se si kundër shpërblim, Lista Serbe do ta marr themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, shkruan rtv21.tv

“Votat e Listës Serbe janë përcaktuese për kalimin e kësaj marrëveshjeje sepse koalicioni qeverisës, pa Listën Serbe bashkë me LDK-në llogaritet që janë diku 77 vota të pa mjaftueshme për të kaluar marrëveshja. Me gjasë Lista Serbe nesër do ta votojë demarkacionin, pasi që u raportua se ata sot ishin për vizitë në Beograd te presidenti Vuçiq, me gjasë që do ta marrin edhe si kundër shpërblim themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe”, tha Hamidi.

Ai mendon se marrëveshja për ratifikimin e kufirit me Malin e Zi nesër do të kaloj në Kuvend, por thotë se atë do ta përcjell një debat i gjatë dhe i ashpër nga Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK-ja./21Media