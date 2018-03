Lista Serbe: Për ne nuk ekziston tema e demarkacionit

Lista Serbe: Për ne nuk ekziston tema e demarkacionit

Lista Serbe sot ka hedhur poshtë njoftimet se deputetët të saj janë pajtuar për votimin e Marrëveshjes kufitare Kosovë – Mali i Zi.

Në kumtesën e Listës Serbe theksohet se kjo “është recetë e provuar në medie që plasohet struktura parapolitike e parasigurie, përcjell tanjug.

“Për Listën Serbe tema e ashtuquajtur demarkacion nuk ekziston fare, neve as që na intereson kjo çështje, dhe me të le të merren disa parti shqiptare në përputhje me pronaret e veta politike”, është thënë nga kjo parti.