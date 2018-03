"Gjithmonë duhet të ofrojmë diçka në këmbim të votës së pakicës serbe"

Lidhur me seancën e nesërme për ratifikimin e demarkacionit, analisti Vehbi Kajtazi në Click tha se as njerëzit e politikës nuk e dinë se çfarë do të ndodhë nesër.

Kajtazi nuk është i sigurt që nesër do të kalojë demarkacioni, pasi nuk ka një konfirmim për votat e Lisës Serbe, përveç nëse në ndërkohë është arritur një marrëveshje.

Edhe nëse një marrëveshje e tillë arrihet, sipas Kajtazit është e sigurt se Lista Serbe nuk jep votë pa fituar diçka, shkruan rtv21.tv.

Kajtazi përmend që Lista Serbe kishin kërkuar formimin e Asociacionit të Komunave Serbe në pako, për të votuar demarkacionin, mirëpo pala shqiptare përpiqet ta ruajë kartën e Asociacionit për të formuar Ushtrinë e Kosovës.

Sipas Kajtazit shqiptarët gjithmonë duhet të ofrojnë diçka për pakicën serbe, në këmbim të votës, e kjo do të jetë problem për nesër pasi Vetëvendosja duket se nuk do të lëshojë pe në këtë drejtim, e ndryshe koalicioni nuk i ka votat për ta kaluar demarkacionin./21Media