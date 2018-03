Ky subjekt politik deklaron se do ta vazhdojë luftën për popullin serb në Kosovë

Lista Serbe nuk do të votojë për demarkacionin me Malin e Zi. Kjo gjë është bërë e ditur nga një komunikatë e dërguar nga vetë zyrtarë të Listës Serbe.

“Një diçka e këtillë nuk është dakorduar me ne dhe nuk do ta përkrahim demarkacionin, siç po pohohet rrejshëm, por do të vazhdojmë të luftojmë për interesat e popullit serb në Kosovë e jo të qendrave vendore e ndërkombëtare të pushtet” thanë nga Lista Serbe raporton KiM Radio.

“Njëkohësisht pritet që në të ardhmen të ketë edhe tentime tjera të ngjashme që të dezinformohet, populli serb”, njoftoi tutje partia.