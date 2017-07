PAN këmbëngul se i ka numrat për kryetar Kuvendi, LAA nuk voton

Në vazhdën e matematikës së numrave për seancën konstituive të Kuvendit, Lista Serbe ende nuk ka vendim se si do të veproj dhe a do ta votoj kryetarin e Kuvendit të propozuar nga koalicioni PAN, i cili është i bindur se i ka numrat. Kurse, në koalicionin LAA ende këmbëngulin se nuk do ta votojnë Veselin për kryetar Kuvendi./21Media