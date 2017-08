Drejtoria e Inspekcionit të gjitha ato lodra që ishin të përdorshme, ua ka dhuruar sot fëmijëve të “SOS” fshatit

Lodrat për fëmijë që janë konfiskuar kohëve të fundit nga Drejtoria e Inspekcionit, në kuadër të aksioneve për largimin e shitësve ilegalë, kanë qëndruar për një kohë në depot e Komunës.

Për të gjitha këto lodra, nuk është paraqitur asnjë pronar në Inspekcion, i cili do ta merrte përgjegjësinë dhe do ta paguante dënimin. Meqë të gjitha afatet kanë kaluar, Drejtoria e Inspekcionit, me procesverbal përkatës, të gjitha ato lodra që ishin të përdorshme, ua ka dhuruar sot fëmijëve të “SOS” fshatit. /21Media