Luana provon edhe modelingun

Këngëtarja dhe moderatorja e njohur, Luana Vjollca kohëve të fundit i ka lënë të gjithë pa fjalë me fotot që ka publikuar në rrjetet sociale.

E veshur me të bardha dhe me grim të thjesht, Luana na sjell këto imazhe në Instagram, me të cilat ka marrë komplimente të shumta nga fansat e saj.

Ajo ka treguar se përveç këngëtare dhe moderatore është e denja për të konkurruar modelet më të suksesshme në tregun ndërkombëtar.

Ndryshe, “Benzina” është kënga e fundit nga Luana e publikuar dy javë më parë./21Media